ÇATI MERDİVENLERİ



Çatı katlarına çıkış için firmamız farkıyla imal edilen ve uygun fiyatlarla satışa sunulan çatı merdiveni modellerini tercih edebilirsiniz. Farklı model seçenekleri arasında ahşap, metal, makaslı, katlanır ve teleskopik modellerden farklı niteliklerde kalite malzemelerde imal edilen çatı merdiven modellerini zevkinize ve mekanınıza uygun seçebilirsiniz. Çeşitli kullanımlarınıza bağlı olarak genel itibari ile tavana belirli ölçülerde monte edilen kasa üzerinde yer alan merdiven sistemi kullanım için açılarak hazır hale getirilmekte ve kullanım dışında tavanda kilitlenerek kapatılabilmektedir. Büyük ölçüde yer tasarrufu da sağlayacağınız ürün ile klasik merdiven taşıma işleminden, zahmete girmeden kolaylıkla kurtulacaksınız. Tavandan zemine doğru kapağın açılmasıyla inen merdiven basamakları güvenilir kullanımlarınıza uygun olarak imal edilmekte ve gönül rahatlığıyla uzun yıllar kullanmanıza olanak sağlamaktadır.



ÇATI PENCERELERİ



Yaşam alanı olarak tasarlanarak kullanılan çatı katlarına özel uygulamalar arasında yerini alan fakro çatı penceresi modelleri rahatlığına ve konforuna düşkün pek çok kişinin tercih edeceği bir pencere sistemidir. Çatı katlarınızı yatak odası, mini sinema salonu, çalışma odası, dinlenme odası ve buna benzer farklı uygulamalar için kullandığınızda dış havanın atmosferini içinize çekebileceğiniz balkon keyfi ile zamanınız çok daha güzel geçecek. Ahşap veya alüminyum malzemelerle bezenen ürün modellerinde kullanılan ısı cam ortamın kapalı konumda ısısının korunmasına olanak sağladığı gibi güvenliğiniz için koruma tedbirleriyle de sıra dışı bir farklılık ve özellik kazandırılmıştır. Pencere kanadını yukarı kaldırdığınızda sabitleyebileceğiniz kilitleme sisteminin yan ısıra balkon korkuluk bölümünü ileri dışa doğru düz bir şekilde itmeniz ve sabitlemeniz balkonda çay keyfini yaşamanızı sağlayacaktır.



ÇELİK ÇATI



Yapılarda tüm taşıyıcı sistemlerinin çelikten üretilerek yapılara uygulanması çelik çatı adını almaktadır. Özellikle deprem tehlikesinin yoğun olduğu yerlerde sağlamlığı açısından sıklıkla tercih edilen sistem hangar, spor tesisleri, fabrika binaları, depo, atölye gibi alanlarda geniş açıklık ve yüksekliğe sahip yerler için sıklıkla uygulanan çelik çatı olası yangın ihtimaline karşı da güvenli bir seçenek oluşturmaktadır.



MERDİVEN KAPLAMASI



Ahşap merdivenlerinize uygun olarak evinizin iç dekorasyonunda renk uyumu sağlamak amacıyla tercih edebileceğiniz merdiven kaplaması ahşabın kullanım esnasında çıkarabileceği sesi de kesebilme özelliğiyle tercihleriniz arasında yerini alacaktır. Yaygın kullanım alanında dilediğiniz her mekana uygun olarak tasarlanarak beğeninize sunulan ahşap merdiven modelleri özel kaplaması sayesinde kaymazlık özelliği kazandırılarak güvenliğinize de teminat oluşturacaktır. Ayrıca aşınma gibi durumların da önüne geçebileceğiniz kaplama sayesinde uzun yıllar ilk günkü kullanımı ile merdivenlerinizi kullanım olanağı sağlamış olacaksınız.